Лукашенко - о литовцах, поляках и украинцах: «Потерпите немножко - с ними люди там скоро начнут разбираться»

Фото: БелТА

На заседании по актуальным вопросам Александр Лукашенко заявил, что МИД и посольства должны жестко отстаивать интересы своего государства. И добавил, что попытки Запада раскачать Беларусь продолжаются. Используемые методы - политическое, экономическое и особенно информационное давление.

- Добавили еще санкционные списки. Я вижу, что Министерство иностранных дел более активно начало работать. Но этого недостаточно. Надо жестко отстаивать свои права и ставить вопросы перед нашими контрагентами, особенно перед политиками Польши, Литвы, Латвии и отчасти Украины, - цитирует президента БелТА.

Лукашенко убежден, что среди перечисленных стран есть много сторонников сотрудничества с РБ и надо объяснить этим людям пагубность того конфронтационного пути, который выбирают их политики.

- Они (политики. - Ред.) могут привести к тому, что происходит на Кавказе. Например, Рига стоит перед непростым выбором между сиюминутной конъюнктурой и выгодами от взаимодействия с Беларусью. Надо им показывать, что они могут потерять, - уверен президент.

По словам Александра Лукашенко, сегодня поляки хайпуют на Беларуси:

- Подождите неделю - и вы увидите, что будет в Польше. Почему литовцы, поляки и украинцы лезут к нам? Потому что у них катастрофическая ситуация, надо население отвлечь, а еще пальцем показать, что мы в этом виноваты. Поэтому потерпите немножко - с ними люди там скоро начнут разбираться.

По поводу обвинений в несправедливых президентских выборов и 80% голосов, Лукашенко сказал:

- А 50,5% - в Польше победил Дуда. Сейчас уже все заявляют, что полнейшая фальсификация. Вот там надо разобраться.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

«Гражданка Беларуси и домохозяйка забыла, что президент ее спас»: Лукашенко рассказал новые подробности о выезде Тихановской в Литву

И добавил, что Тихановская могла стать сакральной жертвой (подробнее...)