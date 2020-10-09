Лукашенко: Я распорядился, с госпредприятия взяли 15 тысяч долларов и отдали Тихановской

Лукашенко рассказал, что дал Тихановской 15 тысяч долларов, которые взял с госпредприятия. Фото: БелТА

Александр Лукашенко 9 октября, в пятницу, провел совещание по актуальным вопросам. На встрече президент также рассказал новые подробности о выезде Светланы Тихановской за границу и о том, что распорядился и взял с государственного предприятия 15 тысяч долларов, которые отдал ей. Об этом сообщили в БелТА.

Лукашенко рассказал, что Тихановская сама попросилась на прием к главе МВД Юрию Караев.

- Мне об этом сам Караев и доложил. Я на прием отправил двух своих человек: первого заместителя главы МВД и руководителя ОАЦ. Просьба у Тихановской была одна – уехать из страны, ибо будет беда. И тогда я отдал распоряжение, чтобы под охраной и с теми людьми, о которых она попросила, вывезти ее в Литву к детям. И ее вывезли. И когда Тихановская попросила денег на проживание там, то я распорядился и с госпредприятия взяли 15 тысяч долларов и отдали ей. За это она меня поблагодарила и плакала на шее, - заявил Лукашенко.

Вместе с тем белорусскому посольству в Литве было рекомендовано помочь Тихановской с переездом и с поиском квартиры.

- Ее быстро под контроль взяли спецслужбы Литвы. Ну а все, что было потом, вы знаете. Не вышло сакральной жертвы. А представьте, если бы случилось наоборот? Поэтому никто Тихановскую за границу не выпихивал – стоял вопрос жизни и смерти. И напомню, что это было ее желание, - подытожил глава государства.

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