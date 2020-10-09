В МИД назвали зарубежные СМИ, которые прошли аккредитацию. Кому разрешили работать в Беларуси?

Фото: МИД

Министерство иностранных дел назвало зарубежные СМИ, корреспонденты которых аккредитованы для работы в Беларуси. Первые карточки журналистов, выданные по новому положению, получили сотрудники BBC, ARD, DW, Rai, El Pais, ВГТРК, НТВ, «Россия сегодня», National Public Radio, NY Times и другие.

Напомним, аккредитованные корреспонденты иностранных СМИ при работе на территории РБ пользуются правами и привилегиями журналистов СМИ, которые зарегистрированы в Беларуси. Исключение - случаи, установленные законодательством Беларуси в отношении иностранцев и лиц без гражданства. Аккредитация может быть временная (на срок до 14 дней) и постоянная.

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