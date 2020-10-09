Лебедько, который был задержан в Минске 8 октября, получил 15 суток ареста

Политик Анатолий Лебедько получил 15 суток административного ареста Фото: Павел МАРТИНЧИК

Анатолий Лебедько, который был задержан 8 октября в Минске, получил 15 суток административного ареста. Об этом сообщает агентство БелаПАН.

Судили политика в Центральном суде в пятницу, 9 октября, по статье 23.34 - участие в несанкционированном мероприятии. В каком именно, не уточнили. Судья Юлия Густырь приняла решение назначить Лебедько 15 суток административного ареста.

Напомним, что Анатолий Лебедько совсем недавно был назначен координатором Общественной конституционной комиссии. Такое решение приняла экс-кандидат в президенты Светлана Тихановская.

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