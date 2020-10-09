Александр Лукашенко высказался о поправках в Конституцию

По словам Лукашенко, процесс внесения поправок в Конституцию нужно максимально приблизить к рядовым гражданам Фото: Дмитрий ЛАСЬКО

На заседании по актуальным вопросам Александр Лукашенко прокомментировал конституционную реформу в Беларуси. По его словам, даже в рамках действующей Конституции происходит передача части полномочий президента на уровень правительства и губернаторов. Пример - методы и формы управления, решение земельных вопросов.

Что касается поправок, то, по словам Лукашенко, этот процесс нужно максимально приблизить к рядовым гражданам. Для этого президент поручил создать в регионах диалоговые площадки. Он считает, что работа депутатов по сбору предложений от народа - это хорошо. Но, в отличие от диалога в областях, она не даст такого результата.

- Вы должны слушать и слышать разные точки зрения. И когда мы изучим эти вопросы - Конституции, управления, самоуправления, местного управления, экономические вопросы, - мы их обсудим здесь, в центре, вплоть до президента, и вынесем на Всебелорусское народное собрание, - цитирует Лукашенко БелТА.

Также президент отметил, что в обсуждении конституционной реформы важную роль играет Всебелорусское народное собрание - это первый этап, где население должно узнать от властей о работе в этом направлении.

- Уже сегодня надо подумать, как мы его будем проводить: создать, прежде всего, оргкомитет и провести выборы на Всебелорусское народное собрание, определившись с численностью, исходя из опыта, - считает Лукашенко.

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