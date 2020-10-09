Лукашенко: Коронавирус привносит в общество психоз и панику. И это страшнее самого вируса

Лукашенко заявил, что психоз и паника страшнее коронавируса. Фото: БелТА

Александр Лукашенко во Дворце Независимости 9 октября провел совещание по актуальным вопросам. Не осталась в стороне и вторая волна коронавируса. Об этом сообщили в БелТА.

- Мир уже накрывает вторая волна коронавируса. И она только усилит социальное недовольство. Многие страны не могут себе позволить вновь закрыться на карантин. Медицина, экономика, население будут в проигрыше, что обусловит критику любой власти. Можете сюда добавить, а мы это с вами уже пережили, что также коронавирус привносит в общество психоз и панику. И это в разы страшнее коронавируса, - заявил Лукашенко.

Он добавил, что в Беларуси уже выработан алгоритм действий, если вдруг обострится ситуация с COVID-19.

- Губернаторы должны встать во главе работы, которая будет направлена на контроль за реализацией мер профилактики коронавируса, а также организацией лечебного процесса. Со своей стороны, я прошу губернаторов вернуться к исполнению обязанностей в части COVID-19 периода первой волны. Мы тогда сработали очень хорошо. И губернаторы тогда сыграли свою организационную и материально-обеспечивающую роль. Вы знаете, что нужно делать, - отметил президент.

Лукашенко также обратил внимание на то, что люди должны сами соблюдать необходимые меры профилактики, прислушиваться к советам врачей, соблюдать социальную дистанцию.

- Люди должны осознавать свою ответственность. И я считаю, что нужно помочь нашему министру здравоохранения, нашим врачам поскорее справиться с этой заразой. Нужно поберечь себя и своих близких людей. И это особенно актуально для тех, кто на пике пандемии игнорировал риски и создает их, когда выходит на акции протеста. Хочу подчеркнуть, что я, несмотря на пандемию коронавируса, не собираюсь отговаривать тех, кто ходит по улицам, не выходить на массовые акции. У каждого есть своя голова на плечах. И каждый поступает по своему мышлению и мозгам. Если хочет ходить - пусть ходит, но со всеми последствиями, - подытожил Лукашенко.

Напомним, что коронавирусом в Беларуси на 9 октября заразились уже 82,5 тысячи человек. Прирост за сутки- 489 новых случаев. За время пандемии скончались 885 человек.