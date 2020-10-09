Белорусы жалуются на сбои в работе мобильных банков

В пятницу, 9 октября, клиенты сразу нескольких белорусских банков заявили о проблемах с интернет-банкингом Фото: Святослав ЗОРКИЙ

В пятницу, 9 октября, клиенты нескольких белорусских банков стали жаловаться на проблемы в работе интернет-банкинга. У одних мобильное приложение выдавало ошибку подключения к сети, у других - сбой в авторизации. С некорректной работой столкнулись пользователи Альфа-банка, Приорбанка, БСБ Банка, Белгазпромбанка и Идея Банка. Как пишет Onliner.by, интернет-банкинг сбоит не у всех: есть клиенты, у которых все работает нормально.

На официальном сайте БСБ Банка появилось объявление:

«Информируем вас о техническом сбое в Мобильном приложении и Интернет-банке БСБ Банка. В связи с этим возможность совершения операций приостановлена. Мы работаем над скорейшим восстановлением работы сервисов».

Официальное заявление сделал и Приорбанк:

«В связи с большим количеством проводимых в данный момент операций возможны перерывы в работе интернет-банка и мобильного приложения Prior Online. В случае возникновения ошибки рекомендуем повторить попытку входа позже».

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