Лукашенко 9 октября назначил нового главу Госкомитета судебных экспертиз. Фото: телеграм-канал СК

Александр Лукашенко назначил нового председателя Государственного комитета судебных экспертиз. Им стал первый заместитель председателя Следственного комитета Алексей Волков. Об этом сообщили в пресс-службе главы государства.

Соответствующий указ президент подписал в пятницу, 9 октября.

Ранее председателем Госкомитета судебных экспертиз был Андрей Швед, который ныне возглавляет Генеральную прокуратуру Беларуси.

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