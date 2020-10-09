Лукашенко 9 октября назначил нового главу Госкомитета судебных экспертиз. Фото: телеграм-канал СК
Александр Лукашенко назначил нового председателя Государственного комитета судебных экспертиз. Им стал первый заместитель председателя Следственного комитета Алексей Волков. Об этом сообщили в пресс-службе главы государства.
Соответствующий указ президент подписал в пятницу, 9 октября.
Ранее председателем Госкомитета судебных экспертиз был Андрей Швед, который ныне возглавляет Генеральную прокуратуру Беларуси.
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