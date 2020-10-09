Страны ЕАЭС настроены на возобновление транспортного сообщения в кратчайшие сроки

Вопрос возобновления пассажирского транспортного сообщения очень актуален и для работы экономик Фото: Дарья ПУТЕЙКО

Евразийский межправительственный совет обсудил возможность условий для того, чтобы в кратчайшие сроки возобновить транспортное сообщение между странами ЕАЭС.

Помощник председателя коллегии Евразийской экономической комиссии Ия Малкина сообщила, что на заседании 9 октября обсуждалась возможность формирования перечня условий и взаимно признаваемых документов. Они позволят гражданам государств-членов перемещаться с помощью всех видов транспорта.

Малкина отметила, что тема возобновления пассажирского транспортного сообщения очень актуальна и вызывает «большую обеспокоенность у комиссии с точки зрения необходимости работы экономик и движения как граждан, так и грузопотоков». Также она рассказала что глава Роспотребнадзора Анна Попова сегодня лично доложила главам правительств, как продвигается работа в этом направлении. Об этом сообщает агентство "Интерфакс-Запад"

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