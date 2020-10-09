В Борисове 20-летнего парня, который 9 августа ударил сотрудника милиции, приговорили к 3,5 годам колонии

Парня, который ударил сотрудника милиции на протестах 9 августа, приговорили к 3,5 годам колонии Фото: Святослав ЗОРКИЙ

В Министерстве внутренних дел рассказали, что в Борисове 20-летнего парня, который 9 августа ударил сотрудника милиции металлическим турникетом по ноге и нанес несколько ударов кулаком по лицу, приговорили к 3,5 годам колонии. Об этом сообщили в телеграм-канале ведомства.

- Молодой человек, совместно с другими протестующими, начал провоцировать сотрудников милиции, которые стояли в оцеплении. Он начал в адрес милиционеров выражаться матом, а затем решил напасть на старшего сержанта милиции. Сначала 20-летний парень ударил его по ноге металлическим турникетом, а затем нанес несколько ударом кулаком по лицу, - сообщила пресс-секретарь МВД Ольга Чемоданова.

Она также добавила, что протестующего вскоре после этого задержали и заключили под стражу. По словам Чемодановой, ранее 20-летний житель Борисова уже привлекался к уголовной ответственности за кражу и причинение тяжкого телесного повреждения по неосторожности.

- На молодого человека неоднократно составлялись административные протоколы за мелкое хулиганство, неповиновение сотруднику милиции, распитие алкоголя в общественном месте, а также за неявку на мероприятие по призыву, - отметила пресс-секретарь ведомства.

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