Румыния также решила отозвать своего посла из Беларуси для консультаций

Румыния также отзывает своего посла из Беларуси для консультаций. Фото: pixabay.com

В пятницу, 9 октября, стало известно, что Румыния отзывает своего посла из Беларуси для консультаций. Об этом глава Министерства иностранных иностранных дел Богдан Ауреску сообщил в своем аккаунте Twitter.

- Данное решение об отзыве посла из Беларуси для консультаций мы приняли, чтобы выразить свою солидарность Литве и Польше. Власти Беларуси должны понять, что давление на дипуровне на страны Евросоюза никак не сможе помочь диалогу и не сомжет привести к положительному результату, - написал глава МИД Румынии.

Напомним, что послы Литвы и Польши уже покинули Беларусь по требованию МИД. Также, в знак солидарности своих послов из Минска отзывает Германия, Латвия, Эстония, Чехия, Болгария, Словакия.

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