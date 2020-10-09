Командир ОМОНа Балаба: К категории радикально настроенных граждан, к нашему удивлению, относится и ряд людей с хорошим достатком

Балаба рассказал, что среди радикально настроенных граждан есть и те, кто зарабатывает хорошие деньги. Фото: СТВ

Командир Минского ОМОНа Дмитрий Балаба рассказал в интервью журналисту газеты «На страже», что к категории радикально настроенных граждан относятся и те, у кого хороший достаток.

- Футбольные фанаты и анархисты – самые активные участники протестов, которые проходят в субботу и воскресенье. Им не особо важно, за что выступать, главное – против. Еще к числу протестующих модно отнести молодых людей, которые еще не определились с профессией. Мы были удивлены, что к категории радикально настроенных граждан относятся и те, у кого хороший достаток. Эти люди работают на иностранные компании и интегрированы в среду, где пропагандируется другая идеология, другой уклад жизни и ценности. И едва ли кто из них задумывается, можно ли все это проецировать на Беларусь, - рассказал Балаба.

По его словам, «без подпитки зарубежных инетрнет-ресурсов протесты постепенно начнут сходить на нет».

Командир ОМОНа также напомнил, что только в Минске во время протестов, которые происходили 9 и 10 августа, травмы получили десятки сотрудников милиции.

- Но в независимых СМИ писали и продолжают писать лишь о том, что пострадали во время митингов мирные граждане. Я не думаю, что мы должны как-то в этой ситуации оправдываться, - заявил Балаба.

И добавил, что в защите народа «колоссальную роль» сыграл начальник ГУВД Мингорисполкома Иван Кубраков.

- Благодаря тому, как он грамотно распределил средства и силы, смогли обеспечить безопасность жителей Минска, а также его гостей. К слову, и тех, кто принимал участие в акциях протеста, - отметил командир Минского ОМОНа.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

В Минске задержали троих студентов, которые оскорбили командира ОМОНа.

Молодым людям 18 - 19 лет. Они принесли свои извинения за содеянное. (подробности)