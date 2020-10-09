«Никаких претензий ко мне не заявлено»: Адвокат Пыльченко ознакомился с материалами, которые послужили основанием для рассмотрения вопроса о лишении лицензии

Пыльченко рассказал, что ознакомился с материалами, которые послужили основанием для рассмотрения вопроса о лишении лицензии. Фото: Sputnik.by

Адвокат Виктора Бабарико и Марии Колесниковой Александр Пыльченко ознакомился 9 октября с материалами, которые послужили основанием для рассмотрения вопроса о лишении его лицензии. Об этом сообщает агентство БелаПАН.

- Среди материалов, с которыми я ознакомился, была распечатанная публикация с портала tut.by от 14 августа 2020 года. В ней я рассказываю о полномоыиях, правах, а также обязанностях госорганов, в числе которых и Генеральная прокуратура. В материалах еще был представлен текст одного из комментаторов из недавнего выпуска программы, которая выходит на телеканале ОНТ. И он (комментатор – Ред.) обвинял меня в том, что в публикации на портале я якобы к чему-то призываю, - рассказал адвокат.

По словам Пыльченко, он не понимает на каких основаниях его вызывают на комиссию.

- Я даже не знаю, с чем мне соглашаться или, наоборот, не соглашаться. Никаких претензий ко мне не заявлено. На заседании комиссии я послушаю, что мне скажут, - заявил Пыльченко.

Напомним, что 7 октября Александр Пыльченко получил уведомление «о рассмотрении вопроса о прекращении действия лицензии». Дело о лицензии будет рассмотрено на заседании квалификационной комиссии при Министерстве юстиции 15 октября.

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