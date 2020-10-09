Фотофакт. В Минске на Сурганова горело общежитие. Было эвакуировано 300 человек

В Минске случился пожар в общежитии. Фото: МЧС

В Минске в пятницу, 9 октября, горело общежитие, которое расположено на улице Сурганова, 47. К 19.30 пожар удалось ликвидировать. Об этом сообщили в аккаунте МЧС в Twitter.

- Еще до прибытия сотрудников МЧС, были эвакуированы 300 человек. Пожар предварительно повредил 20 квадратных метров кровли, - рассказали в МЧС.

Причины случившегося выясняются.

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