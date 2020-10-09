В Барановичском районе водитель мусоровоза двигался задним ходом и сбил насмерть 41-летнего мужчину

В Барановичском районе мусоровоз насмерть сбил мужчину. Фото: УВД Брестского облисполкома

В Барановичском районе водитель мусоровоза двигался задним ходом и сбил 41-летнего мужчину. От полученных травм он скончался на месте. Об этом сообщили в официальной группе вконтакте УВД Брестского облисполкома.

- За рулем грузовика МАЗ находился 60-летний водитель. Он осуществлял движение задним ходом и сбил 41-летнего мужчину, который выполнял технологические операции по уборке мусора. Мужчина от полученных травм скончался на месте, - рассказали в ведомстве.

Устанавливаются причины случившегося.

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