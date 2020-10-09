МВД: Мужчина в Барановичах призывал в телеграм-канале сжечь квартиру военнослужащего. Он задержан

В Барановичах задержали мужчину, который в телеграм-канале призывал сжечь квартиру военнослужащего Фото: Святослав ЗОРКИЙ

В Министерстве внутренних дел рассказали, что в Барановичах был задержан мужчина, который призывал в телеграм-канале сжечь квартиру военнослужащего. Об этом сообщили в БелТА.

- В воскресенье, 20 сентября, житель Барановичей написал в одном из телеграм-каналов сообщение, в котором предлагал поджечь квартиру военнослужащего. Удалось установить, что причина была связана со служебной деятельностью, - пояснили в МВД.

В ведомстве добавили, что сотрудникам службы собственной безопасности удалось установить, что поджечь квартиру предлагал 34-летний мужчина. Как только его задержали, он сразу сознался в содеянном и рассказал, что написал сообщение на эмоциях.

Оперативники службы собственной безопасности установили, что спалить квартиру предлагал 34-летний житель Барановичей. Когда его задержали, он раскаялся в намерениях, сославшись на эмоции во время написания поста.

По словам еще одного участника чата в телеграм-канале, он также на эмоциях написал сообщение о том, что «монтажная пена творит чудеса». Свой пост он адресовал военнослужащему.

Сотрудники милиции установили, что оба мужчины уже и ранее привлекались к административной ответственности.

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