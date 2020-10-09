Макей и Боррель 9 октября созвонились и обсудили перспективы отношений между Евросоюзом и Беларусью

Макей и Боррель созвонились 9 октября Фото: Виктор ГИЛИЦКИЙ

Глава МИД Беларуси Владимир Макей 9 октября созвонился с верховным представителем Европейского союза по иностранным делам и политике безопасности Жозепом Боррелем. В разговоре обсудили перспективы отношений между ЕС и Беларусью. Об этом сообщили на официальном сайте МИД Беларуси.

Макей подтвердил готовность к взаимоуважительному диалогу с Евросоюзом. И также отметил бесперспективность санкций и контр-продуктивность санкционных подходов для дальнейшего развития отношений.

- По просьбе своего европейского коллеги глава МИД Беларуси разъяснил, что меры, которые были приняты с белорусской стороны по сокращению числа дипломатов Литвы и Польши – ответная мера, которая никак не направлена против Евросоюза. Также это не подразумевает сворачивание диалога с ЕС. Данная мера была предпринята только из-за особой негативной роли в отношении Беларуси со стороны руководства Литвы и Польши, - написано в сообщении.

Стороны договорились, чтобы будут поддерживать каналы для диалога открытыми.

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И добавил, что санкции в отношении белорусских чиновников будут введены уже в ближайшее время. (подробности)