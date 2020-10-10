На М4 в Червенском районе водитель Volvo сбил насмерть 12-летнего мальчика на велосипеде

Водитель Volvo сбил малолетнего велосипедиста на пешеходном переходе. Фото: МВД.

Смертельная авария произошла поздно вечером, 9 октября, на автодороге Минск - Могилев, сообщает пресс-служба МВД в Telegram.

На территории Червенского района рядом с поселком Смиловичи под колесами «Вольво XC-90» погиб малолетний велосипедист. ДТП произошло около 21.00 часов на автомагистрали М4.

- 12-летний мальчик на велосипеде находился на пешеходном переходе. Наезд совершил 42-летний водитель внедорожника. От полученных травм школьник скончался на месте аварии, - пояснили в пресс-службе.

Мальчик с друзьями возвращался в поселок из соседней деревни. Фото: МВД.

Предварительно известно, что мальчик еще с двумя друзьями возвращался в поселок из соседней деревни. Трассу подросток переезжал по «зебре». Пешеходный переход здесь нерегулируемый и необорудованный наружным освещением.

Идет разбирательство.

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