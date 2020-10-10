Белорусский союз журналистов: ГосСМИ должны быть более зубастыми

Директор МТРК "Мир" Перцов назвал главный недостаток белорусской журналистики. Фото: БелТА.

Накануне Александр Лукашенко говорил об этом же на большом совещании по актуальным вопросам. Президент заявлял, что журналистика госизданий и ТВ «должна перестать быть «памяркоўнай», а государству необходимо вести информационную политику в интернете - «наступательно, но без фейков».

Позже в программе «Клуб редакторов» на «Беларусь 1» директор представительства МТРК «Мир» в Беларуси Владимир Перцов сказал, что белорусским госСМИ необходимо скорректировать свою работу «адекватно новым вызовам», пишет БелТА.

Здесь же Перцов назвал главный, по его мнению, недостаток госжурналистики - «немного беззубая».

- Мы стараемся быть корректными и воспитанными. Может быть делаем зря? Возможно, сейчас не то время, чтобы оставаться таковыми - потом вернемся в эти хорошие стандарты белорусской журналистики, пояснил директор «Мир».

Такую точку зрения поддержал и глава гособъединения Белорусского союза журналистов (БСЖ). Андрей Кривошеев также подчеркнул, что госСМИ необходимо быть более зубастыми. И рассказал, что создается новый проект БСЖ в медиа.

- Мы хотим сконцентрировать информпотоки на базе крупных цифровых редакций. Не чтобы одна районка сражалась со всем окружающим миром на своем ограниченном информполе в Telegram, Facebook или YouТube. Но, чтобы районки становились «донорами» - источниками информации для крупных медиа. А уже крупный ресурс (городской, областной - без разницы, у кого лучше выходи) становился был аккумулятором и генератором новых идей, статей и проектов, - рассказал Кривошеев.

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