Власти Беларуси предложили белорусам позвонить с вопросами на горячую линию, и у вас есть для этого еще пару часов

Прямые линии для желающих граждан решили провести с утра в субботу 10 октября.

О том, что власти столицы и областных городов в субботу, 10 октября, проводят прямые телефонные линии, сообщило БелТА.

В Мингорисполкоме (8-017-222-44-44) звонки принимает зампредседателя Александр Дорохович;

В Брестском облисполкоме(8-016-221-31-21) - Вадим Ольшевский, зампредседателя;

В Витебском облисполкоме (8-021-222-22-22) - Борис Ефремов, зампредседателя;

В Гомельском облисполкоме (8-023-233-12-37) принимает обращения Елена Кличковская, управделами;

На телефон в Гродненском облисполкоме (8-015-273-56-44) отвечает Игорь Попов, управделами;

В Минском облисполкоме (8-017-500-41-60) - Владимир Гуринович, управделами;

А в Могилевском облисполкоме (8-022-250-18-69) принимает звонки Сергей Маслов, зампредседателя.

Сообщается, что практика таких прямых линий в Беларуси организовано с еженедельной периодичностью в течение последних 5 лет. Ее цель: повышение эффективности работы с гражданами и юрлицами, «искоренение фактов бюрократизма, волокиты и бумаготворчество». Уточняется, что по звонкам к властям оперативно решаются проблемные вопросы жителей республики.

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