В Нагорном Карабахе прекратят огонь: Азербайджан и Армения условились о перемирии

В зоне нагорно-карабахского конфликта прекратят обстрел, чтобы обменяться пленными и телами убитых. Фото: AP.

Напряженные 10-часовые переговоры по конфликту в нагорно-карабахской зоне завершились успешно - стороны договорились о перемирии, сообщает пресс-служба МИД Росии.

Кроме того, обе стороны намерены приступить к субстантивным переговорам, чтобы в ближайшие сроки достичь мирного урегулирования ситуации. Такое решение принято по итогам консультаций в Москве, документ стал ответом на обращение президента России Путина в соответствии с договоренностями глав государств России, Армении и Азербайджана.

- Стороны согласились о нижеследующих шагах: прекращение огня с 12.00 часов 10 октября в гуманитарных целях: обмен военнопленными, другими удерживаемыми лицами и телами погибших. Все будет совершать при посредничестве и в соответствии с критериями Международного Комитета Красного Креста, - пояснил глава российской дипломатии Сергей Лавров.

По словам министра иностранных дел России, конкретные параметры режима прекращения огня будут согласовываться дополнительно.

Кроме того, руководство Азербайджана и Армении договорились при посредничестве сопредседателей Минской группы ОБСЕ приступить к субстантивным переговорам для скорейшего достижения мирного урегулирования ситуации в Нагорном Карабахе.

- Стороны подтвердили неизменность формата переговорного процесса, - подчеркнул Лавров.

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