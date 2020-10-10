Послы только двух стран ЕС все еще остаются в Беларуси. Угадаете каких именно?

В Минске пока остались послы только двух стран ЕС, все другие временно выехали. Фото: pixabay.com.

О том, что в Минске на 10 октября остаются послы только двух европейских государств, проинформировал Tut.by со ссылкой на информированные источники.

Ранее «Комсомолка» сообщала о том, что Беларусь по требованию МИДа покинули на время послы Польши и Литвы, им было настоятельно рекомендовано выехать на консультации и сократить штат диппредставительств. Еще 6 глав посольств поступили так из солидарности. Вечером 9 октября стало известно, что и Великобритания временно отзывает из Минска своего посла Жаклин Перкинс.

Таким образом, в Беларуси остались послы только двух стран Евросоюза - Италии и Австрии.

Покинули же республику послы Польши и Литвы (по требованию МИД), а послы Германии, Эстонии, Латвии, Чехии, Болгарии, Румынии, Великобритании и Словакии сделали это из солидарности.

Этот вопросы вызвал обеспокоенность в руководстве Европы и высокий представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель провел с Владимиром Макеем телефонные переговоры, чтобы понять перспективы отношений между Беларусью и Евросоюзом.

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Теперь уже точно: Польша и Литва отзывают своих послов из Беларуси.

Как ранее писала глава МИД Литвы, решение обеих стран взаимное. Но, возможно, могут быть отозваны и не только главы их дипмиссий (подробности).

В Беларуси визовые центры Литвы уже остановили прием документов, польские закрываются 9 октября.

Часть диппредставительств и визовых центров не будут работать также и на следующей неделе. Но выехать в Литву и Польшу белорусы все еще могут через гуманитарный коридор (подробности).