У 30 человек в Минском инязе коронавирус, шесть заболевших COVID-19 - преподаватели

Студентов, которые стали контактами первого уровня отправили на самоизоляцию, а учебу предложили продолжить по индивидуальному плану. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

О том, что в лингвистическом вузе Минска у 30 человек диагностирована коронавирусная инфекция, проинформировал официальный Telegram-канал вуза.

Положительный тест на коронавирус на 8 октября получили 23 студента и 7 работников университета. Уточняется, что большая часть студентов - 13 человек заразились не в стенах вуза, а после этого не контактировали ни с однокурсниками, ни с преподавательским составом. Но при этом 10 заболевших коронавирусом студентов ходили на занятия.

Всех преподавателей и студентов, на пары к которым приходили «ковидные» посчитали контактами первого уровня, сейчас они проходят медобследование на наличие COVID-19. Группы, где выявили заболевших, переведены на онлайн-обучение. Контакты первого уровня также на самоизоляции, их обучение вуз организовал по индивидуальному плану.

- Любые другие слухи, в том числе и в соцсетях, о ситуации с заболеванием COVID-19 в МГЛУ являются недостоверными, - подчеркнули в ректорате вуза.

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