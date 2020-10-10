Региональная таможня Гродно объяснила, почему на границе с Литвой бесконечные очереди

Фуры на в "Привалке" на выезд стали в очередь по два грузовика в ряд. Фото: ГПК.

О том, что к образованию очереди на пункте пропуска «Привалка» привело невыполнение договоренностей литовскими коллегами, проинформировало БелТА со ссылкой на Гродненскую региональную таможню.

- В ночь на 10 октября литовская сторона не выполнила договоренностей по приему грузового транспорта, в очередной раз. Из-за чего на белорусско-литовской границе в «Привалке» («Райгардас») образовались очереди на выезд, - подчеркнули в таможне.

Перевозчиков просят учитывать эту информацию, формируя транспортные маршруты.

На 12.00 часов на границе Беларуси с Литвой в очереди стояли свыше 250 фур, из них 160 - в «Привалке». На въезде в Латвию при этом стояли около 160 большегрузов, и еще два десятка грузовиков стояли, чтобы выехать в Польшу.

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