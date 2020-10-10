Количество зараженных коронавирусом в Беларуси на 10 октября 2020 года: более 83 тысяч человек заразились коронавирусом, умер - 891

Число заразившихся коронавирусом в Беларуси превысило 10 октября 2020 года очередную психологическую отметку. Фото: Надежда БУТОВИЧ

Минздрав Беларуси сообщил обновленную статистику по заболеваемости коронавирусом в стране на субботу, 10 октября.

Так в ведомстве заявили, что за сутки еще 552 человека получили положительный тест на COVID-19. Общее число заразившихся «ковидом» в Беларуси превысило очередную психологическую отметку и достигло 83 тысяч 23 заболевших.

Обновились и данные по выздоровлению - еще 440 пациентов справились с недугом.

- На 10 октября выздоровели и были выписаны 76 тысяч 983 пациента, с подтвержденным ранее коронавирусом, - пояснили в Минздраве.

Превысило 10 октября 2 миллиона и число выполненных в белорусских лабораториях тестов на коронавирус: общая цифра составляет уже 2 миллиона 48 тысяч 355 тестов, из них более 25 тысяч исследований были сделаны только за последние сутки.

К сожалению, от коронавируса в Беларуси за сутки скончались еще 6 человек. За всю пандемию в республике скончался 891 пациент с рядом хронических заболеваний с выявленной коронавирусной инфекцией.

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