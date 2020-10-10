Ватикан о перспективах возвращения архиепископа Кондрусевича в Беларусь: Условия, которые власти хотят навязать, могут быть неприемлемыми

Архиепископ Галлахер заявил, что Кондрусевич стал нежелательным для белорусских властей. Фото: CNA.

Ранее «Комсомолка» сообщала о том, что 31 августа архиепископа Тадеуша Кондрусевича не впустили в Беларусь. И вот уже более месяца нет никаких положительных подвижек в сложившейся ситуации.

На днях представитель Ватикана в интервью ресурсу Crux (Прим.: экс-проект газеты The Boston Globe, специализирующийся на католицизме) рассказал об итогах своей сентябрьской миссии в Минск и о перспективах возвращения в Беларусь митрополита Кондрусевича. Так архиепископ Пол Ричард Галлахер, секретарь по отношениям с государствами Госсекретариата Святого престола, рассказал, что 11 - 14 сентября он находился в Беларуси, пытаясь решить проблему невозвращения архиепископа Кондрусевича.

- Мы пытались доказать, что в интересах всех: общества, церкви и государства, чтобы Кондрусевичу было разрешено вернуться в Беларусь. Но они (Прим.: чиновники, с которыми встретился представитель Ватикана) не разделяют этого мнения, и я не слишком оптимистичен насчет того, что они собираются двигаться в этом направлении, - пояснил британский архиепископ.

По словам Галлахера, такая ситуация с Кондрусевичам сложилась из-за того, что он стал нежелательным для белорусских властей, так как раскритиковал их жесткую реакцию на поствыборные протесты.

Представители католической церкви и Ватикана будут продолжать попытки разрешить ситуацию вокруг невозвращения на родину главы белорусских католиков. Фото: Надежда БУТОВИЧ

- В основе конфликта - разница в представлении о политической роли духовенства. Я пытался довести, что вера в католицизме выражается, кроме прочего в том, как мы живем, в наших убеждениях, даже в наших политических взглядах и поступках. Что одно неотделимо от другого. Но им сложно с этим согласиться, - уточнил представитель Ватикана.

По словам священнослужителя, белорусскими властями не принимается политическая активность духовенства в любой форме.

- Из-за ограничений, которые власти, вероятно, попробуют навязать в качестве условия для возвращения архиепископа Кондрусевича в Беларусь, договориться об этом будет сложно. Эти условия могут стать неприемлемыми для архиепископа. Потому мы пока подождем и посмотрим, - предположил Галлахер.

Также он сообщил, что новый апостольский нунций архиепископ Анте Йозич, который прибудет в Беларусь уже в воскресенье, 11 октября, продолжит вести переговоры с властями по проблеме Кондрусевича.

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