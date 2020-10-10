В Житковичском районе пенсионер сутки провел в питьевом колодце: спустился за ведром и не смог выбраться

Сельчанин провел в колодце на глубине 4 метров сутки. Фото: МЧС.

Историю чудесного спасения сельчанина, рассказала пресс-служба МЧС.

В пятницу, 9 ноября, в дежурную службу МЧС позвонили из деревни Ямица, что в Житковичском районе. Очевидцы рассказали, что местный житель находится в питьевом колодце, а самостоятельно выбраться из него не может.

На месте выяснилось, пенсионер в колодце пробыл сутки. Еще в четверг, 8 октября, мужчина опустил в колодец лестницу и спустился вниз за сорвавшимся ведром, а вот выбраться обратно не смог. Так и стоял на лестнице до полудня следующего дня.

Мужчина спустился за ведром, но выбраться не смог. Фото: МЧС.

Прибывшие по вызову спасатели достали сельчанина с помощью спецоборудования. Пострадавшему потребовалась госпитализация. На 4-метровой глубине он пробыл слишком долго.

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