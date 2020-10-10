В Гомеле мужчина поджег себя на глазах у людей. Фото носит иллюстративный характер. Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Случай произошел на проспекте Ленина в 11 часов дня в субботу, 10 октября. По информации УВД Гомельского облисполкома, 42-летний житель Добруша ждал встречи с бывшей супругой – для этого он приехал в Гомель. Однако женщина отказала в свидании бывшему мужу. После чего мужчина облил себя горючей жидкостью и поджег. Прохожие, увидев это, бросились спасать жителя Добруша. Людям удалось потушить пламя до приезда скорой помощи. Сейчас мужчина находиться в больнице, пишет «Интерфакс-Запад».

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