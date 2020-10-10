В Бишкеке ввели комендантский час – период действия не уточняется

Комендантский час в столице Кыргызстана будет действовать с 21 вечера до 5 утра. Фото: РИА Новости

В Бишкеке также запретили проводить уличные шествия, митинги, собрания, другие спортивные и массовые мероприятия. В городе установили особый режим въезда и выезда граждан и лиц без гражданства. С 18 до 9 утра ежедневно запрещена торговлю оружием, сильнодействующими химическими и ядовитыми препаратами, а также ограничена торговлю алкогольных и спиртосодержащих напитков, сообщает пресс-служба ГУВД города Бишкека на своей странице в фейсбуке.

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