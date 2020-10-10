Лукашенко провел утро 10 октября в СИЗО КГБ

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В телеграм-канале Пул Первого подробности пока не сообщаются.

- Подробности скоро в Пуле Первого, - говорится в сообщении. (Будет дополнено)

Напомним, что 9 октября Александр Лукашенко провел совещание об актуальных вопросах. На совещании с президентом представители Совбеза, КГК и КГБ, Генпрокуратуры, МВД, Минобороны и Генштаба, на ряду с силовиками - руководство Минздрава, а также губернаторы и вице-премьеры.

О чем говорил Лукашенко:

Александр Лукашенко высказался о поправках в Конституцию. По его словам, даже в рамках действующего закона часть полномочий президента постепенно передается на уровень правительства и губернаторов (подробности).

Лукашенко: Я распорядился, с госпредприятия взяли 15 тысяч долларов и отдали Тихановской (подробности).

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И добавил, что Тихановская могла стать сакральной жертвой (подробнее...)

Лукашенко - о литовцах, поляках и украинцах: «Потерпите немножко - с ними люди там скоро начнут разбираться». По его мнению, МИД и посольства должны четко заявлять о себе и жестко отстаивать свои права. (подробности).