В Кыргызстане задержан экс-президент Атамбаев. Фото: Султан ДОСАЛИЕВ

Об этом сообщил Государственный комитет национальной безопасности Кыргызстана. Накануне задержания у дома Атамбаева был замечен спецназ.

Кроме экс-президента были задержаны и его соратники: бывшие телохранители Атамбаева Дамир Мусакеев и Канат Сагынбаев.

Помимо этого советница экс-президента Кундуз Жолдубаева ранее сделала заявление, что на Атамбаева было совершено покушение – по его машине стреляли боевыми патронами. По словам экс-президента, он знал о готовящемся нападении.

Напомним, что массовые волнения начались в Кыргызстане после выборов в законодательное собрание, которые прошли 4 октября. Во время столкновений с силовиками протестующие захватили здание парламента, из СИЗО был освобожден экс-президент Атамбаев. Премьер Киргизии Кубатбек Боронов подал в отставку, сообщают РИА Новости.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Бишкеке ввели комендантский час – период действия не уточняется (далее).