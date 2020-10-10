Александр Лукашенко встретился в СИЗО КГБ с Виктором Бабарико и другими членами координационного совета

Лукашенко встретился в СИЗО КГБ с Виктором Бабарико и другими членами КС и штаба Бабарико. Фото: телеграм-канал Пул Первого.

По информации телеграм-канала Пул Первого, Александр Лукашенко провел в СИЗО КГБ 4,5 часа. Там он встретился с экс-кандидатом в кандидаты в президенты Беларуси Виктором Бабарико (судя по фото), его сыном Эдуардом Бабарико, директором PandaDoc Дмитрием Рабцевичем, адвокатом Марии Колесниковой Ильей Салеем, Лилией Власовой, Юрием Воскресенским, Виталем Шкляровым и другими представители Координационного совета и штаба Бабарико. Перед каждым участником стояли таблички с именами. Цель Лукашенко – услышать мнение всех. Сам он сказал на встрече, что "Конституцию на улице не напишешь".

- Впрочем, содержание беседы участники общим решением оставили в тайне, - сообщает Пул Первого.

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