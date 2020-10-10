В октябре в трех районах Беларуси запрещено посещать лес. Фото: Павел МАРТИНЧИК

Запрет коснулся Ивацевичского района Брестской области и двух районов Минской области: Молодечненского и Воложинского. Ограничения на посещение лесов вводятся в случае высокого класса пожарной опасности, отменятся, если обстановка стабилизируется. Решение принимают местные органы власти по ходатайству лесохозяйственных учреждений или районных отделов по чрезвычайным ситуациям.

К слову, на сайте Минлесхоза есть интерактивная карта, где можно увидеть в каких районах введен временный запрет на посещение леса. Нарушение требований пожарной безопасности в лесах и на торфяниках либо запрета на их посещение без причинения ущерба влечет, согласно ст.15.29 КоАП, предупреждение или штраф до 25 базовых величин, пишет БелТА.