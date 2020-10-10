Впервые за 4 месяца Светлана Тихановская поговорила с мужем Сергеем Тихановским. Фото: Павел МАРТИНЧИК

Подробности разговора обещают сообщить позже. Напомним, что YouTube-блогера Сергея Тихановского и его операторов задержали 29 мая в Гродно. Там он был во время сбор подписей в пользу выдвижения его жены Светланы Тихановской на роль кандидата в президенты. Сейчас он находится под стражей в Минске.

Светлана Тихановская, которая покинула Беларусь 11 августа после выборов президента Беларуси, на данный момент Светлана находится в Вильнюсе. 10 октября она приняла участие в женском марше в поддержку белорусок в столице Литвы.

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Встреча длилась 4,5 часа, но детали разговора не разглашаются. Известно только, что затрагивали тему Конституции (подробности).