В Беларуси расширили список заболеваний, дающих право на бесплатные лекарства. Фото: Павел МАРТИНЧИК

Согласно постановлению Совмина №587 от 8 октября, в перечень заболеваний, дающих право гражданам на бесплатные лекарства, внесены гликогинозы и врожденный ихтиоз. По информации пресс-службы Минздрава, на сегодняшний день в этот перечень включены более 100 названий заболеваний.

Кроме того в постановлении определен порядок бесплатного и льготного обеспечения лекарствами, лекарственным питанием и перевязочными материалами. Изменения внесены и в форму рецепта врача для выписки лекарственных средств на льготных условиях, в том числе бесплатно. Например, изменен вариант указания срока действия рецепта с 2 месяцев на 60 дней, пишет БелТА.

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