В МВД рассказали, что уже скоро завершится проверка Кондрусевича на принадлежность к белорусскому гражданству

В МВД рассказали, что уже завершается проверка Кондрусевича на принадлежность к белорусскому гражданству Фото: Павел МИЦКЕВИЧ

В Министерстве внутренних дел рассказали, что скоро завершится проверка Тадеуша Кондрусевича на принадлежность к белорусскому гражданству.

- Она пока еще не завершена, но уже скоро закончим, - рассказал порталу tut.by начальник департамента по гражданству и миграции МВД Алексей Бегун.

На вопрос о том, не лишили ли главу католической церкви Беларуси гражданства, Бегун ответил, что по данному факту еще нет решения.

Напомни, что Тадеуша Кондрусевича не впустили в Беларусь 31 августа, когда она возвращался из командировки. Уже 15 сентября стало известно, что главу католической церкви Беларуси проверяют на принадлежность к белорусскому гражданству.

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