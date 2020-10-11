ЧЕ по фетхованию, который должен был состояться в Минске, отменен. Фото: БелТА

В Минске не состоится чемпионат Европы по фехтованию. Причина – коронавирус. Об этом сообщает агентство ТАСС.

- Было принято решение отменить проведение чемпионата Европы по фехтованию 2020 года в Минске. Причиной этому послужила эпидемиологическая ситуация, вызванная коронавирусом. В соответствии с решением, принятым EFC в 2019 году, следующий ЧЕ по фехтованию пройдет в Болгарии в Пловдиве. Точная дата пока неизвестна, но он должен состояться в первой половине июня, - рассказал президент Европейской конфедерации фехтования Станислав Поздняков.

Напомним, что на 11 октября в Беларуси было зарегистрировано уже 83 023 заболевших коронавирусом. Прирост за сутки – 552 человека. За время пандемии от коронавируса скончался 891 человек.

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