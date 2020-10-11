«Ваш неустанный поиск сможет оказать благотворное влияние на общество»: Лукашенко 11 октября поздравил работников культуры с профессиональным праздником

Лукашенко поздравил работников культуры с профессиональным праздником. Фото: БелТА

Александр Лукашенко 11 октября поздравил с профессиональным праздником работников культуры. Об этом сообщили в пресс-службе президента.

Президент в своем поздравлении отметил, что на протяжении всей истории белорусского народа наибольшую ценность представляла аутентичная культура.

- Аутентичная культура была основана на древних традициях и гуманистических идеалах. Именно они объединяют нас и обогащают нашу духовную жизнь, - говорится в поздравлении Лукашенко.

Он также отметил, что приумножение и сохранение наследия – один их приоритетов.

- Нам очень важно сегодня поддерживать юные таланты, воспитывать своих детей в любви к Родине, а также находить новые формы для популяризации культурного кода нации, - заявил глава государства.

В своем поздравлении Лукашенко пожелал всем тем, кто связал свою жизнь с культурой, крепкого здоровья и творческих побед.

- Я уверен в том, что вам профессионализм, ответственная работа и неустанный поиск смогу оказать только благотворное влияние на формирование духовно-моральных ориентиров общества Беларуси, - подытожил Лукашенко.

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