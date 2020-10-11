«Страна живет под лозунгом: «Даешь диалог»»: О чем говорил Лукашенко в СИЗО КГБ с Бабарико, представителями его штаба и КС

Стало известно, о чем Лукашенко говорил в СИЗО КГБ с Бабарико, представителями его штаба и КС. Фото: "Пул Первого"

Александр Лукашенко 10 октября приезжал в СИЗО КГБ и на протяжении 4,5 часов общался с Виктором Бабарико, членами Координационного совета и другими. В телеграм-канале «Пул Первого» опубликовали фрагмент разговора.

- Беларусь живет под лозунгом: «Даешь диалог». И я, исходя из упреков ваших сторонников, я подумал о том, что самое радикальное предложение – по всем вопросам. И не нужно быть зацикленным лишь на одной Конституции, - рассказал Лукашенко.

Он также отметил, что среди тех, кто присутствовал на встрече – грамотные юристы. А они, по словам президента, прекрасно понимают, что невозможно Конституцию на улице написать.

- И я смотрю на это шире, пытаюсь убедить не только сторонников ваших, но и все белорусское общество в том, что нужно смотреть шире на проблему, - отметил Лукашенко.

Адвокат политтехнолога Виталия Шклярова Антон Гашинский рассказал порталу tut.by, что в пятницу, 9 октября, он посещал своего подзащитного, но о предстоящей встрече с Лукашенко ничего не было известно.

Адвокат Виктора Бабарико Александр Пыльченко рассказал РБК, что также ничего не знал о встрече с главой государства.

Другие подробности встречи решили не поддавать огласке.