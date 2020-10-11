В Минске задержали основателя сайта petitions.by Владимира Ковалкина. Причина задержания пока неизвестна

В Минске задержали основателя сайта petitions.by Владимира Ковалкина. Фото: tut.by

В Минске в субботу, 10 октября, задержали основателя сайта petitions.by Владимира Ковалкина. Причина его задержания на данный момент неизвестна.

О том, что Ковалкин задержан, сообщила на своей странице в сети Facebook директор Школы молодых менеджеров публичного администрирования SYMPA Наталья Рябова.

- В субботу, около 19.30 Владимир написал, что находится в отделдении милиции и его везут в ИВС на Окрестина. Причина задержания пока неизвестна. Судя по всему, административное правонарушение и суд 12-13 октября, - написала в сообщении Наталья.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Лебедько, который был задержан в Минске 8 октября, получил 15 суток ареста.

Политика судили по статье 23.34 КоАП - участие в несанкционированном мероприятии. (подробности)

Дениса Дудинского и Дмитрия Кохно, которые уже были арестованы на 10 суток, снова будут судить.

И, похоже, опять за участие в несанкционированных мероприятиях. Хотя есть варианты. (подробности)