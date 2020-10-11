Глава стачкома Сергей Дылевский, который проработал на МТЗ 12 лет, больше там не работает

Сергей Дылевский уволился с МТЗ Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Глава стачкома и член Координационного совета Сергей Дылевский, который проработал на Минском тракторном заводе 12 лет, уволился. Об этом он написал в своем Инстаграм-аккаунте.

- Я отдал 12 лет заводу и пришла пора расстаться. Хочу сказать для руководителей, что заставлять уволиться путем шантажа родителями – это очень низко и бесчеловечно, - написал Сергей.

Он также добавил, что руководство заставило его подписать заявление на увольнение по «по собственному желанию». Об этом сообщили в телеграм-канале Координационного совета.

Напомним, что Сергей Дылевский 24 августа на проходной МТЗ. А уже 25 августа стало известно, что его осудили на 10 суток ареста. В воскресенье, 18 сентября, Дылевский вышел на свободу.

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