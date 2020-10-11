Минэнерго: На первом энергоблоке БелАЭС в Островце была запущена цепная реакция

В Островце на БелАЭС на первом энергоблоке была запущена цепная реакция
Фото: Павел МАРТИНЧИК
В Министерстве энергетики рассказали, что на первом энергоблоке БелАЭС в Островце была запущена цепная реакция. Об этом сообщает БелТА.
- Согласно графику, на первом энергоблоке БелАЭС была успешно запущена цепная реакция. Реакторная установка была выведена на минимальный контролируемый уровень мощности. Можно сказать, что реактор уже начала функционировать, - отметили в пресс-службе Минэнерго.
И добавили, что уже в ближайшее время на первом энергоблоке будут проведены исследования, которые позволят удостовериться в надежности ядерно-физического контроля и ядерной безопасности реакторной установки.
Следующий этап – энергетическую пуск первого энергоблока с последующим включением в энергетическую систему страны.
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