Минэнерго: На первом энергоблоке БелАЭС в Островце была запущена цепная реакция

В Островце на БелАЭС на первом энергоблоке была запущена цепная реакция Фото: Павел МАРТИНЧИК

В Министерстве энергетики рассказали, что на первом энергоблоке БелАЭС в Островце была запущена цепная реакция. Об этом сообщает БелТА.

- Согласно графику, на первом энергоблоке БелАЭС была успешно запущена цепная реакция. Реакторная установка была выведена на минимальный контролируемый уровень мощности. Можно сказать, что реактор уже начала функционировать, - отметили в пресс-службе Минэнерго.

И добавили, что уже в ближайшее время на первом энергоблоке будут проведены исследования, которые позволят удостовериться в надежности ядерно-физического контроля и ядерной безопасности реакторной установки.

Следующий этап – энергетическую пуск первого энергоблока с последующим включением в энергетическую систему страны.

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