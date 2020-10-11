МВД: Сотрудники милиции 11 октября будут нести службу в усиленном режиме

В МВД рассказали, что сотрудники милиции 11 октября будут нести службу в усиленном режиме Фото: Святослав ЗОРКИЙ

В Министерстве внутренних дел рассказали, что сотрудники милиции в воскресенье, 11 октября, будут нести службу в усиленном режиме. Это связано с призывами к проведению акций протеста, сообщила агентству Интерфакс-Запад пресс-секретарь ведомства Ольга Чемоданова.

- Сотрудники милиции 11 октября будут нести свою службу в усиленном режиме. Это связано с тем, чтобы был соблюден правопорядок и дорожная безопасность во время акций протеста, - отметила пресс-секретарь МВД.

Она также добавила, что не исключено использование спецтехники, но это будет зависеть от ситуации.

Чемоданова снова обратилась с просьбой не реагировать на призывы к участию в акциях протеста в различных телеграм-каналах.

- Нужно помнить, что за участие в несанкционированном мероприятии может быть предусмотрена как административная, так и уголовная ответственность. К слову, последняя может быть предусмотрена за организацию и подготовку действий, которые грубо нарушают общественный порядок. В том числе, это касается и блокировки движения общественного транспорта, - заявила Ольга.

Она принесла свои извинения за неудобства, которые вызваны действиями участников акций протеста.

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