В целях обеспечения безопасности: в минском метро 11 октября закрыты четыре центральные станции

В минском метро закрыты четыре центральных станции Фото: Инна КОРСАК

В минском метро в воскресенье, 11 октября, были закрыты четыре центральные станции метро: Немига, Купаловская, Октябрьская, площадь Победы. Также, на вход и выход закрыта станция площадь Ленина, но поезда на ней пока останавливаются. Об этом сообщили в телеграм-канале метрополитена Минска.

- На станциях метро Немига, Купаловская, Октябрьская, площадь Победы поезда следуют без остановки. Данная мера была предпринята, чтобы обеспечить общественный порядок. Мы приносим свои извинения за причиненные неудобства, - написано в сообщении.

Позже закрыли также "Фрунзенскую" и "Молодежную".

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