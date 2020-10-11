Пропавшую девочку из Бреста искали в Гродно, а она оказалась в Минске

Девочку, пропавшую в Бресте, нашли в Минске. Фото: МВД.

В Минске нашли десятилетнюю девочку, которая пропала в Бресте. Как сообщает БрестСИТИ, Арина Савельева ушла из дома рано утром 10 октября. В тот же день ее родные обратились в милицию. Предположительно, девочка могла уехать в Гродно, это было указано и в информации о розыске ребенка, которую распространили в СМИ. Однако Арина оказалась в Минске. Ее нашли вечером того же дня. Почему девочка исчезла из Бреста и как оказалась в Минске, не сообщается. Правоохранительные органы только уточняют, что ребенок не пострадал.

Ранее «Комсомолка» рассказывала о том, как правоохранительные органы и волонтеры искали 11-летнего Даниила, который обиделся на родителей за то, что не разрешили играть в телефоне, и уехал на велосипеде из поселка, где семья была на даче, в Минск.

Тем временем в Смолевичском районе пропал 80-летний мужчина, который страдает болезнью Альцгеймера, информирует МВД. Иван Иванович Мультан ушел из дома в деревне Сосновая еще 8 октября. Пожилой мужчина ростом около 160 см, худощавый, голубоглазый, был одет в черную кепку, темные брюки, черные калоши и темно-синюю жилетку с надписью на спине «ОАО «Озерицкий-Агро». При ходьбе пенсионер немного сутулится. Его ищет Смолевичский РОВД, если вы что-то знаете о пропавшем мужчине, позвоните по телефонам (8-01776)-2-94-26, (8-029)-772-39-07, (8-033)-392-32-57 либо 102.