В Минске задержаны корреспондент и фотограф "Комсомолки" Алеся Добыш и Святослав Зоркий, а в Гомеле - собкор "КП" Павел Мицкевич

Фото используется в качестве иллюстрации Фото: Святослав ЗОРКИЙ

В воскресенье, 11 октября, в Минске задержали корреспондента "Комсомолки" Алесю Добыш и фотографа Святослава Зоркого. Они были в жилетках с надписью "Пресса" и с удостоверениями журналистов, с аккредитацией.

Журналистов везут в Октябрьский РУВД. В микроавтобусе месте с нашими журналистами находится Гавриил Григоров из ТАСС (его забрали во второй раз за день) и ещё два журналиста. Есть журналист БелТА.

Как сообщают СМИ, задержаны журналисты и других изданий, в том числе корреспонденты портала Онлайнер: Александр Владыко, Алексей Носов, Александр Ружечка. Также задержан фотограф государственного телеграфного агентства БелТА Рамиль Насибулин.

Задержания журналистов проходят и в других городах.

В Гомеле задержан корреспондент «Комсомолки» Павел Мицкевич.