В Гомеле женщина погибла из-за спички в мусорном ведре

Женщина погибла из-за спички в мусорном ведре. Фото: МЧС.

В Гомеле на пожаре погибла пенсионерка. 89-летняя женщина жила одна, за ней присматривала внучка, которая вместе с мужем живет в соседнем доме. Пожар в одноэтажном деревянном доме доме по улице 1 Мильчанской, , где жила пенсионерка, случился 10 октября, сообщение поступило спасателям в 16.39.

Когда спасатели приехали на место, в доме было сильное задымление. Женщину вынес из горящего дома муж внучки, сотрудники МЧС и медики скорой помощи пытались ее реанимировать, но спасти женщину не удалось.

Предположительно, пожар начался из-за того, что кто-то бросил в мусорное ведро непотушенную спичку. Автоматического пожарного извещателя в доме не было, уточнили в МЧС.

Следственный комитет проводит проверку по факту гибели женщины.