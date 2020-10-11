МВД: "У нас есть сведения по всем журналистам, которых доставляют в РУВД"

Уже более двух месяцев белорусы собираются на мирные акции протеста. Фото: Святослав ЗОРКИЙ

СМИ сообщают о том, что в это воскресенье, 11 августа, возле Стеллы силовики применили светошумовую гранату против протестующих.

- Применяются ли гранаты возле Стеллы в Минске? - уточнила "Комсомолка" у пресс-службы МВД.

- Звоните в ГУВД, уточняйте, пресс-служба ГУВД находится на месте. У меня информации по светошумовым гранатам по состоянию на сейчас по республике нет, - сказала официальный представитель МВД Ольга Чемоданова.

По словам Чемодановой, у них есть сведения по всем журналистам, которых доставляют в РУВД. У корреспондентов будут проверять их аккредитацию.

Официальный представитель ГУВД Мингорисполкома Наталья Ганусевич пока не отвечает на наши звонки.

Напомним, в Минске задержаны журналисты, в том числе корреспондент "КП" Алеся Добыш и фотограф нашего издания Святослав Зоркий, а в Гомеле задержан собкор "КП" Павел Мицкевич.