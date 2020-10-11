В Гомеле задержали корреспондента «Комсомолки» Павла Мицкевича

Силовики задерживают журналистов во многих городах Беларуси. Фото: Святослав ЗОРКИЙ

В Гомеле задержан корреспондент «Комсомолки» Павел Мицкевич. Как мы уже сообщали, ранее в Минске задержали журналистку «КП» Алесю Добыш и фотокорреспондента Святослава Зоркого. Журналисты были в жилетках с надписью «Пресса», у них есть удостоверения журналистов и аккредитация.

В Минске задержаны также журналисты ТАСС, БелТА, портала Онлайнер, других изданий.

Задержания журналистов в воскресенье, 11 октября, проходят во многих городах Беларуси. Так, в Витебске задержали Змицера Казакевича и Вячеслава Лазарева, которые сотрудничают с телеканалом Белсат, корреспондента и фотокорреспондента портала Тут.бай Татьяну Матвееву и Алеся Пилецкого. В Могилеве задержали корреспондента БелаПАН Алеся Осипцова. Сообщают о задержании журналистов и других изданий.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

! сентября в Минске были задержаны трое журналистов "КП". Их отпустили после суда и трех суток ареста. Как это было, читайте ЗДЕСЬ.