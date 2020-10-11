В Минске проблемы с мобильным интернетом, операторы объясняют это «распоряжением уполномоченных органов»

Так выглядела улица Саперов в Минске за час до начала акций протеста. Фото: Святослав ЗОРКИЙ

В белорусской столице в воскресенье, 11 октября, начались перебои с мобильным интернетом. Операторы, в частности, А 1, связывают это с мирными акциями протеста.

«Уважаемые абоненты! В соответствии с распоряжением уполномоченных государственных органов 11 октября на территории г. Минска снижена пропускная способность мобильного интернета. Выполнение данного требования ведет к существенному ухудшению качества сервиса передачи данных или временной недоступности услуги», - такое сообщение размещено на официальном сайте компании А 1.

Оператор обещает абонентам сообщить дополнительно, когда станет возможным восстановить корректный доступ к мобильному интернету в Минске.

О том, что происходит в Минске и других городах Беларуси 11 октября, читайте ЗДЕСЬ. Трансляция обновляется.